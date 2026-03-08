Жители Москвы устроили штурм теплиц с тюльпанами

Жители Москвы устроили штурм теплиц с тюльпанами25
- 8.03.2026, 9:58
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Видеофакт.
В российской столице Москве накануне праздника 8 марта жители устроили лавку и штурм теплиц в поисках дешевых тюльпанов.
Как сообщают местные паблики, например, Baza, партии тюльпанов в цветочных питомниках Московской области распродаются за считаные минуты. Ради этого жители Москвы готовы преодолевать долгий путь и стоять в огромных очередях ради цветка за 40–50 российских рублей.
Все из-за резкого роста цен на тюльпаны в рознице — они стали одними из самых подорожавших. За пять лет цена на тюльпаны выросла почти на 70%, и в марте этого года средний букет в магазине обойдется в 4,6 тысячи рублей — рассказали «Базе» аналитики крупнейшего маркетплейса по продаже цветов.
Если в 2022 году за пять тысяч российских рублей можно было купить букет из 21 тюльпана, то сейчас за те же деньги получится приобрести лишь 15 штук.
Москвичи нашли выход из ситуации и покупают тюльпаны напрямую в питомниках, где стоимость в разы меньше. По сравнению с ними даже знаменитый Рижский рынок проигрывает в цене.
В целом за пять лет стоимость всех цветочных букетов выросла почти в 1,5 раза. Если в 2022-м средний чек составлял около 2,7 тысячи российских рублей, то сейчас он приблизился к 4 тысячам. Самый резкий скачок цен произошел в 2024 году из-за очередного пакета санкций ЕС и логистических проблем.
Эксперты также связывают рост стоимости цветов с подорожанием авиаперевозок, увеличением затрат на отопление и освещение в тепличных комплексах, а также с колебаниями валютного курса.