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В Беларусь идет новый антициклон Конрад

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  • 8.03.2026, 17:07
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В Беларусь идет новый антициклон Конрад
Фото: Charter97.org

Не исключены первые +20°C.

Согласно предварительным прогнозам европейской модели ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды), в Беларуси на следующей неделе есть вероятность значительного потепления и даже первых +20°C в этом году, пишет «Телеграф».

Как сообщил автор метеорологического канала Nadvorie, пока над Беларусью формирует погоду антициклон Яннис (YANNIS) и воздух уже прогрелся до +10°C. Но осталось ему недолго, так как воздушные массы смещаются на юг. Впрочем, благодаря уходящему антициклону в воскресенье на западе Беларуси потеплеет до +14°C.

На смену Яннису, однако, уже приближается антициклон Конрад (KONRAD). По данным Nadvorie, он «блокирует воздушные потоки над континентом, и циклоны вынуждены обходить Европу по северу».

А это значит, что давление будет расти, и в ближайшие пару дней белорусы могут надеяться на дневные +12..+15°, хотя по востоку будет прохладнее на 5–7°.

«Хорошая новость. ECMWF подправила прогноз на конец следующей недели: сделалось теплее, в общем не исключены уже и первые +20°», - порадовал метеоролог Nadvorie.

Впрочем, прогноз Дмитрия Рябова не настолько оптимистичен. По его данным, лучше на выходных 14-15 марта рассчитывать на +13..+14°C.

Какой будет погода на неделе

Синоптик Дмитрий Рябов обещает белорусам контрастную неделю: от весеннего тепла до дождей и туманов.

По его словам, в начале недели воздушные массы из Европы порадуют белорусов: «Новая неделя начнется с визита погожего антициклона и теплых воздушных масс с юго-запада Европы».

В понедельник в большинстве районов страны осадков не предвидится. При этом ночью и утром местами возможен туман, а на дорогах сохранится гололедица. Ночью температура составит от -4°C по востоку до +2°C по западу. Днем воздух прогреется от +4°C по Витебской области до +15°C по Брестской.

Во вторник Беларусь останется под влиянием того же антициклона. Небо будет малооблачным, осадки маловероятны. В отдельных районах возможен слабый туман — видимость может упасть до одного километра. Давление ожидается высоким. Ночью температура будет колебаться от -3°C до +3°C, днем — от +9°C до +15°C, в центральных районах — около +10°C. Ветер юго-западный, умеренный.

В среду погоду продолжит определять область высокого давления. В большинстве районов будет сухо, облачно с прояснениями. Местами снова ожидается туман — видимость может ухудшиться до полукилометра. Влажность воздуха достигнет 90%. Ветер южный, умеренный. Ночью синоптик прогнозирует от -1°C до +5°C, днем — от +6°C по Витебской области до +16°C по Гродненской и Брестской.

В общем, до пятницы серьезных изменений в теплой и достаточно сухой погоде не предвидится. На большей части территории обойдется без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью и утром местами возможен непродолжительный туман. Влажность воздуха останется высокой. Ночью температура поднимется от 0°C до +7°C, а днем составит от +6°C по востоку до +10…+14°C по Брестской и Гродненской областям.

Балтийский циклон подпортит надежду на +20°C?

По данным Рябова, погода в выходные изменится благодаря балтийскому циклону и его фронтам. Они принесут осадки. Рябов предположил, что в субботу могут пройти кратковременные дожди.

Ночью температура будет колебаться от -1°C по крайнему северо-востоку страны до +5°C по западу. Днем воздух все равно прогреется от +9°C на севере до +14°C по юго-западу Беларуси. Что-то похожее будет и в воскресенье.

Но помните, что долгосрочные прогнозы не бывают точными на все 100%. Следите за прогнозами и погодой.

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