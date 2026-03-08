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Иранский «шахед» ударил по 90-этажному небоскребу в Дубае

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  • 8.03.2026, 10:19
  • 10,698
Иранский «шахед» ударил по 90-этажному небоскребу в Дубае

После этого там вспыхнул масштабный пожар.

На фоне первого заявления президента Объединенных Арабских Эмиратов о вступлении страны в войну Иран вечером 7 марта снова пытался обстреливать Дубай. В частности, один из иранских «шахедов» попал в один из самых высоких в мире небоскребов, расположенный почти в центре города.

Официальных заявлений властей города и военных по поводу инцидента еще нет. Но об ударе по зданию сообщили несколько мировых СМИ, пишет OBOZ.UA.

В свою очередь очевидцы публикуют много видео с последствиями иранских ударов по Дубаю.

Взрыв в районе Дубай Марина прогремел после 21:00 по местному времени. После этого там видели большой пожар.

Как стало известно, один из иранских беспилотников попал в небоскреб, в верхние этажи здания.

На место происшествия прибыли экстренные службы, ведется эвакуация людей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Небоскреб Marina 23 – это 88-этажный жилой небоскреб высотой 392,8 метра, расположенный в престижном районе Дубай Марина. На момент завершения строительства в 2012 году он был самым высоким жилым домом в мире.

Здание имеет 90 этажей над землей (с учетом двухэтажных апартаментов) и четыре подземных уровня. Его архитектурный стиль часто сравнивают по форме с шариковой ручкой или карандашом.

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