Иранский «шахед» ударил по 90-этажному небоскребу в Дубае

Иранский «шахед» ударил по 90-этажному небоскребу в Дубае6
- 8.03.2026, 10:19
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После этого там вспыхнул масштабный пожар.
На фоне первого заявления президента Объединенных Арабских Эмиратов о вступлении страны в войну Иран вечером 7 марта снова пытался обстреливать Дубай. В частности, один из иранских «шахедов» попал в один из самых высоких в мире небоскребов, расположенный почти в центре города.
Официальных заявлений властей города и военных по поводу инцидента еще нет. Но об ударе по зданию сообщили несколько мировых СМИ, пишет OBOZ.UA.
В свою очередь очевидцы публикуют много видео с последствиями иранских ударов по Дубаю.
Взрыв в районе Дубай Марина прогремел после 21:00 по местному времени. После этого там видели большой пожар.
Как стало известно, один из иранских беспилотников попал в небоскреб, в верхние этажи здания.
На место происшествия прибыли экстренные службы, ведется эвакуация людей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Небоскреб Marina 23 – это 88-этажный жилой небоскреб высотой 392,8 метра, расположенный в престижном районе Дубай Марина. На момент завершения строительства в 2012 году он был самым высоким жилым домом в мире.
Здание имеет 90 этажей над землей (с учетом двухэтажных апартаментов) и четыре подземных уровня. Его архитектурный стиль часто сравнивают по форме с шариковой ручкой или карандашом.