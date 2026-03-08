ВСУ сожгли самую дальнобойную САУ армии КНДР 8.03.2026, 11:08

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Украинские военные показали эффектное видео уничтожения вражеской артиллерии.

Украинские военные уничтожили северокорейскую САУ «Коксан», которая находилась на вооружении армии РФ. Артиллерийская установка имеет дальность стрельбы до 60 километров.

Об этом сообщает Telegram-канал 413 полка СБС «Рейд».

«На Александровском направлении бойцы «Рейда» обнаружили и поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку «Коксан» с пушкой калибром 170 мм», - говорится в сообщении полка.

Отмечается, что это один из самых дальнобойных образцов артиллерии, что есть у россиян, с дальностью стрельбы до 60 км.

В «Рейде» подчеркнули, что такие установки являются относительно редкими целями на фронте. Их применение свидетельствует о том, что для компенсации потерь собственной артиллерии, в частности, из-за износа стволов 203-мм самоходных пушек 2С7 «Пион», противник вынужден использовать технику, переданную Северной Кореей.

Что известно о «Коксане»

М-1978 «Коксан» - это северокорейская самоходная артиллерийская установка с пушкой калибром 170мм. Обозначения M-1978 и «Коксан» были присвоены этому типу САУ американскими военными аналитиками, поскольку они впервые узнали о нем в том году в Коксане, Северная Корея.

«Коксан» является самой дальнобойной ствольной артиллерийской системой Корейской Народной Армии. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляла 40 км, а с активно-реактивным снарядом на расстояние до 60 км. Считается что корейцы также разработали для нее химический боеприпас.

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