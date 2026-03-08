Трамп обиделся на премьер-министра Великобритании

Трамп обиделся на премьер-министра Великобритании10
- 8.03.2026, 11:17
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Из-за войны в Иране.
Президент США Дональд Трамп написал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором проявилась обида на премьер-министра Великобритании Кира Стармера и действия этой страны.
«Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Это нормально, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили», — написал Трамп.
После начала военной кампании США в Иране Великобритания не стала принимать в ней непосредственного участия. Однако США в ее ходе пользуются британскими авиабазами.