Трамп обиделся на премьер-министра Великобритании 10 8.03.2026, 11:17

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Из-за войны в Иране.

Президент США Дональд Трамп написал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором проявилась обида на премьер-министра Великобритании Кира Стармера и действия этой страны.

«Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Это нормально, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили», — написал Трамп.

После начала военной кампании США в Иране Великобритания не стала принимать в ней непосредственного участия. Однако США в ее ходе пользуются британскими авиабазами.

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