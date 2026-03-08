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Турция готовит свой самый громкий военный шаг за долгие годы

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  • 8.03.2026, 11:37
  • 7,416
Турция готовит свой самый громкий военный шаг за долгие годы

Анкара может развернуть свои истребители F-16 на Кипре.

Турция может развернуть свои истребители F-16 на территории Северного Кипра.

Об этом сообщает Reuters.

О разработке соответствующего плана усиления безопасности в Восточном Средиземноморье стало известно 7 марта 2026 года.

Как сообщил журналистам источник в Министерстве обороны Турции, Анкара изучает возможность постоянного или временного базирования боевой авиации на острове. Этот шаг является частью поэтапного плана, направленного на обеспечение безопасности самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

Решение о возможной переброске F-16 обсуждается на фоне роста конфликтов в Средиземноморском регионе, что заставляет Анкару пересматривать свою оборонную стратегию.

Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения в оборонном ведомстве.

Если решение будет принято, то появление турецких истребителей на Кипре может существенно изменить баланс сил в регионе. Еще бы, любое развертывание реактивной авиации непосредственно влияет на ландшафт безопасности НАТО и стран Средиземноморья.

Авиационный потенциал Турции

Турецкие Воздушные силы в последнее время активно демонстрируют мощность своего авиапарка. В частности, пилотажная группа Turkish Stars на самолетах F-16 недавно стала звездой авиашоу Teknofest в Стамбуле, подтвердив высокую боеготовность техники и пилотов.

Напомним, что у Турции одна из крупнейших в мире эскадр истребителей F-16. Так, по открытым данным, Воздушные силы Турции имеют примерно 270 истребителей F-16C/D различных модификаций (блоки 30/40/50), которые составляют основу их боевой группировки.

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