Лукашенко разрывается в шпагате над бездной 11 8.03.2026, 11:48

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Диктатор пытается усидеть на двух стульях между Тегераном и Баку.

Официальный Минск пытается вести двойную игру на фоне обострения отношений между Тегераном и Баку. Власти Беларуси демонстрируют поддержку обеим сторонам конфликта одновременно: Александр Лукашенко проводит встречи с послом Ирана, в то время как высокопоставленные чиновники – Максим Рыженков и Александр Турчин – звонят в Азербайджан со словами солидарности. Является ли это классической попыткой «усидеть на двух стульях» и чем такая политика грозит белорусскому режиму, «Белсату» рассказал кандидат исторических наук Евгений Красулин.

О смертельной опасности от развала союзов

Эксперт соглашается, что Минск пытается маневрировать, однако отмечает, что ситуация выходит далеко за пределы обычной дипломатической эквилибристики. Режим столкнулся с тем, что его традиционные партнеры начинают конфликтовать друг с другом.

«Ну, собственно говоря, да, это попытка усидеть на двух стульях. Но здесь режим Лукашенко столкнулся с очень сложной проблемой. Когда, не сказать, что близкие союзники, но все-таки режимы, считавшиеся союзными, в том числе и близкими по своей сути, вдруг разбегаются в разные стороны. Причем для одного из режимов возникает смертельная опасность», – говорит историк.

Об угрозе для экономических прожектов и «Южного коридора»

Евгений Красулин подчеркивает, что потенциальный выход Ирана из так называемой «оси зла» или смена политического режима в этой стране ставит крест на глобальных логистических планах Москвы и Минска.

«И тут стоит задуматься, а дальше что? Ведь если Иран выводится вот из этой группы стран, которую называют «новая ось зла», то, конечно, для России в первую очередь, ну а вслед за Россией и для Беларуси, для белорусского режима – это большие проблемы. Мы же помним об этих прожектах «Южного коридора», выхода на страны Ближнего Востока, Африки и так далее, а все же это планировалось через территорию Ирана. Если там сменится политический режим – это, собственно говоря [окажется под угрозой]... Здесь даже не нужно будет учитывать состояние белорусской экономики, здесь белорусская экономика вообще будет ни при чем», – говорит эксперт.

О трудностях для пропаганды

Ситуация создает явный диссонанс для государственной пропаганды, которой приходится поддерживать одновременно и Иран, и Азербайджан, несмотря на то, что один наносит удары по второму.

«И вот здесь, конечно, для режима Лукашенко очень сложно. Ведь пропаганда говорит: «Какой бедный Иран, мы за него, мы поддерживаем». А с другой стороны, вот Иран наносит удары по территории Азербайджана, Азербайджан кажется тоже [свой], тот самый, мы за него, мы его поддерживаем. И вот как здесь действовать – большой вопрос», – замечает собеседник.

О дрейфе Азербайджана на Запад

Историк обращает внимание на то, что Баку постепенно отдаляется от России, что подтверждается недавними визитами высоких американских гостей и сменой вектора в военно-техническом сотрудничестве.

«В Азербайджане вообще сложная ситуация для России и для лукашистского режима. Ведь в последнее время Азербайджан очень сильно дрейфует, даже не то что дрейфует, а гребет в сторону от России, ближе к Западу», – отмечает историк.

«Вот не зря в прошлом месяце приезжал Джей Ди Вэнс в Азербайджан, и снова там очень знаковое событие, хотя и пока символическое – это договор о передаче боевых катеров для Каспийского флота азербайджанского, – продолжает Евгений Красулин. – А мы же помним, что Азербайджан традиционно ориентируется на российское и белорусское оружие. А это значит первый шаг отхода от этой зависимости от беларусского-российского экспорта, или точнее, импорта в данном случае».

Историк подытоживает, что сейчас для России и для Лукашенко в том числе, как очень сильно пристегнутого к России союзника, ситуация становится очень сложной. Ведь как реагировать и куда кидаться – им сказать очень сложно. Ведь они понимают, что в Иране идет к завершению эпоха аятолл, и как им дальше с этим жить – большой вопрос, говорит историк.

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