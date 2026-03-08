Самый мощный авианосец США впервые вошел в Красное море
- 8.03.2026, 11:57
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USS Gerald R. Ford прошел Суэцкий канал на фоне войны с Ираном.
Новейший и самый мощный атомный суперноситель ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) в пятницу впервые прошел Суэцкий канал и вошел в Красное море. После перехода корабль официально оказался в зоне ответственности Центрального командования США, пишет Forbes.
Несмотря на это, авианосец уже поддерживал операцию «Эпическая ярость» из восточной части Средиземного моря, куда прибыл в прошлом месяце.
Это первое развертывание CVN-78 на Ближнем Востоке и самый дальний поход корабля от Соединенных Штатов с момента ввода его в состав флота в 2017 году.
Миссия на фоне напряженности в регионе
Во время предыдущего развертывания в 2023 году авианосец действовал в Средиземном море, в то время как корабли его ударной группы были отправлены в Красное море для защиты коммерческого судоходства.
Тогдашний министр обороны США Ллойд Остин направил авианосную группу в регион после атак боевиков 7 октября на юге Израиля. Основной целью было сдерживание эскалации и противодействие ракетным и беспилотным атакам поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.
Новый конфликт между США и Ираном начался 28 февраля. Хуситы заявили о поддержке Тегерана, однако пока не возобновили атаки на судоходство в регионе.
Рекордно длительное развертывание
По состоянию на субботу USS Gerald R. Ford (CVN-78) находится в море уже 255 дней. Это превышает предыдущее развертывание, которое завершилось 17 января 2024 года после 239 дней службы вне базы.
Корабль вышел из порта Норфолк в штате Вирджиния 24 июня 2025 года.
По словам заместителя начальника военно-морских операций США Джима Килби, миссия может продлиться около 11 месяцев, а возвращение корабля домой ожидается не ранее мая.
Если поход будет продолжаться, авианосец может побить послевоенный рекорд пребывания в море, установленный в 2019–2020 годах кораблем USS Abraham Lincoln (CVN-72), который провел в море 294 дня.
Вызовы для экипажа и корабля
Хотя атомные авианосцы имеют практически неограниченную дальность плавания, их экипажи нуждаются в регулярных поставках продовольствия, топлива для самолетов и других ресурсов.
По словам военно-морского эксперта Брента Седлера, корабль может длительное время оставаться в море благодаря снабжению с воздуха и вспомогательных судов.
В то же время длительное развертывание создает другие проблемы – износ техники и усталость экипажа. Аналитик компании Sibylline Льюис Галвин предупредил, что затяжные миссии могут влиять на моральное состояние моряков и увеличивать риск инцидентов.
Эксперты отмечают, что после возвращения корабль, вероятно, потребует длительного технического обслуживания, чтобы подготовиться к следующим операциям.