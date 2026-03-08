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В Беларуси к 8 марта начали «трясти» продавцов цветов

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  • 8.03.2026, 12:37
  • 5,738
В Беларуси к 8 марта начали «трясти» продавцов цветов

МАРТ устроил проверки по всей стране.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с налоговой службой и местными властями проверило работу продавцов цветов по всей стране. Об итогах сообщили в пресс-службе МАРТ, пишет Onliner.

Проверяющие посетили 28 торговых объектов и 35 торговых площадок. Всего под проверку попали 148 человек и 38 предпринимателей.

По результатам рейдов было выдано 35 рекомендаций по устранению нарушений. Также проверяющие выявили два случая продажи цветов по документам, оформленным на других людей.

Среди самых распространенных нарушений — отсутствие перечня товаров и необходимой информации для покупателей. Во многих торговых точках на цветах не было ценников, а там, где они были, нередко отсутствовали сведения о товаре, включая страну происхождения.

Кроме того, проверяющие обнаружили случаи продажи цветов в торговых точках, которые не внесены в Торговый реестр.

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