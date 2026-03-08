Минчане требуют вернуть бесплатную маршрутку 8 8.03.2026, 13:15

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Раньше этот транспорт возил горожан в торговый центр за МКАД.

Жители Октябрьского района столицы обратились на прямую линию к представителю власти, пишут «Минск-Новости».

Сообщается, что горожан в этот раз волновал всего один вопрос – отсутствие маршрутки за МКАД.

Речь об определенном транспорте, который раньше ходил бесплатно.

Жители Октябрьского района рассказали, что бесплатная маршрутка, которая шла от ДС "Серова" до торгового центра, расположенного за МКАД, больше не курсирует.

Вероятнее всего, речь о ТЦ, расположенном недалеко от Сеницы.

Сейчас люди могут доехать до пункта назначения лишь платно. Потому минчане попросили возобновить возможность безвозмездного передвижения.

По словам управляющего делами администрации Октябрьского района Юрия Баранова, маршрутка принадлежит коммерческой организации.

«Предположу, что опция подвоза посетителей на бесплатной маршрутке вводилась, когда только открылся торговый центр. По сути, это был способ привлечения посетителей», – сказал чиновник.

И добавил, что организация имеет право как ввести подобную опцию, так и отменить ее.

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