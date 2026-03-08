Украинские партизаны уничтожили электровоз в Брянске 8.03.2026, 13:36

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Несмотря на усиленную охрану.

Агенты движения «АТЕШ» заявили об уничтожении электровоза в Брянске, что на территории России. По их словам, диверсию совершили на том же депо, где ранее уже провели подобную операцию.

Об этом представители военного движения украинцев и крымских татар сообщили в Telegram-канале.

Партизаны напомнили, что после предыдущей диверсии оккупанты усилили охрану на объекте.

«Пока ФСБ пишет отчеты об «усилении», наши люди спокойно заходят на режимные объекты и методично сжигают технику, которая должна была везти снаряды на фронт. Безопасных мест для них больше нет», – отметили представители движения.

В «АТЭШ» утверждают, что их агенты вернулись в депо в Брянске, где в ноябре прошлого года уже провели успешную диверсию. После того события, по их словам, так называемая оккупационная власть заявляла об усилении мер безопасности.

В частности, на объекте начали работать больше охранников. Также установили новые камеры видеонаблюдения и ввели более жесткий пропускной режим. Несмотря на это, как отмечают в движении, агенты смогли осуществить новую диверсию.

В результате удалось уничтожить еще один магистральный электровоз. В «АТЭШ» отметили, что Брянский железнодорожный узел имеет важное значение для обеспечения группировки войск «Север», которая действует вблизи украинской границы.

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