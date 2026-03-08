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«Белавиа» открыла продажу билетов из Дубая в Минск

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  • 8.03.2026, 13:55
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«Белавиа» открыла продажу билетов из Дубая в Минск
Фото: charter97.org

Из-за военного конфликта тысячи белорусов застряли в странах Ближнего Востока.

Открыта продажа билетов из Дубая в Минск на 9−11 марта. Об этом сообщила авиакомпания «Белавиа».

«Также напоминаем, что авиакомпания продолжает выполнять вывозные рейсы для пассажиров, которые уже приобрели авиабилеты. Пассажиры с билетами на рейсы «Белавиа» Дубай-Минск на более поздние даты могут перенести даты вылета на 9−11 марта бесплатно», — сообщил перевозчик.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж, у агентов.

Напомним, из-за военного конфликта в районе Персидского залива тысячи белорусов застряли в странах Ближнего Востока.

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