«Белавиа» открыла продажу билетов из Дубая в Минск

«Белавиа» открыла продажу билетов из Дубая в Минск2
- 8.03.2026, 13:55
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Из-за военного конфликта тысячи белорусов застряли в странах Ближнего Востока.
Открыта продажа билетов из Дубая в Минск на 9−11 марта. Об этом сообщила авиакомпания «Белавиа».
«Также напоминаем, что авиакомпания продолжает выполнять вывозные рейсы для пассажиров, которые уже приобрели авиабилеты. Пассажиры с билетами на рейсы «Белавиа» Дубай-Минск на более поздние даты могут перенести даты вылета на 9−11 марта бесплатно», — сообщил перевозчик.
Купить билеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж, у агентов.
Напомним, из-за военного конфликта в районе Персидского залива тысячи белорусов застряли в странах Ближнего Востока.