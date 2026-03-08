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Пропагандисты сообщили о бунте в окружении Путина

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  • 8.03.2026, 14:15
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Пропагандисты сообщили о бунте в окружении Путина

Из-за видео с кашляющим правителем РФ.

Власти РФ якобы «по ошибке» опубликовали черновую запись обращения диктатора РФ Владимира Путина к россиянкам по случаю праздника 8 Марта. В видео глава Кремля кашляет и сморкается. Ролик вызвал широкий общественный резонанс в РФ, мнение разделилось, передает Dialog.UA.

В ролике диктатор РФ, закончив читать поздравления, показывает на горло и говорит: «Знаете, давайте я еще раз скажу, потому что першило. Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень». После этого он начинает кашлять и сморкаться в руку.

Видео активно обсуждают россияне. Большинство уверено, что черновой вариант обращения опубликован намеренно. Однако о мотивах они спорят. Часть высказывает уверенность, что Кремль таким образом пытается представить главу Кремля более человечным, простым и близким к простому люду.

«Не надо иметь завышенный IQ, чтобы понять, кинули спецом, чтобы показать человечность», - отмечают россияне в Сети. Такая версия имеет место быть.

Дело в том, что в последние годы все чаще начали говорить о том, что видеообращения Путина делаются с помощью AI.

А вот Z-общественность начала подозревать бунт. Они заподозрили, что окружение таким образом «сливает» диктатора. Показательным стал пост Z-пропагандиста Льва Вершинина. «Когда мне сообщили, я не поверил… Пребываю в тяжелой непонятке. Кто хоть чуть-чуть понимает кулуарную кухню, подтвердит: такого не могло быть. Не могли не проверить перед тем, как выкладывать. Просто не могли. В системном понимании, это бунт, а если вспомнить недавний выброс про падение уровня доверия... И тот, кто слил «черновик», знает, что его вычислят, но не боится. Лично я даже боюсь делать выводы», - написал пропагандист.

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