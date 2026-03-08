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«Могу рассказать про 8 Марта, которое мне показалось просто крутейшим»

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  • 8.03.2026, 14:24
  • 4,836
«Могу рассказать про 8 Марта, которое мне показалось просто крутейшим»

Белорусские айтишницы поделились опытом празднования Международного женского дня в офисе.

Портал devby.io взглянул на Международный женский день глазами сотрудниц ИТ-компаний. Имена всех героинь изменены по их просьбе.

«Если «украшением коллектива» не называют – и на том спасибо»

МАША

QA Engineer

– Я единственная девочка в команде, и у нас все как-то просто. В первый год работы меня поздравили, подарили букет цветов. Причем подарили молча. Я просто пришла – и он уже стоял на моем столе с запиской «от команды». Мне было приятно.

А вот в прошлом году меня не поздравляли. Просто наш менеджер забыл и потом уже, где-то через месяц, в разговоре один на один извинился за то, что меня никак не поздравили. Мне было немного обидно, наверное из-за контраста с первым годом. Но я как-то быстро забила, это ведь просто коллеги. Мы не друзья и в основном общаемся только по работе.

Поздравления на 8 Марта – это в целом формальность. Я отношусь к этому нейтрально: поздравят – приятно, нет – ничего страшного. Важнее, чтобы сексизма не было в рабочих вопросах. В любом случае, если «украшением коллектива» не называют – и на том спасибо.

«Пожалуйста, не дарите коллегам задохлики»

ЛИЗА

Lead Software Engineer

– Я считаю, что 8 Марта – это нормальный праздник в том случае, если те, кто его отмечают, понимают, о чем он: о правах женщин. А если, как всегда, «украшайте мир, будьте опорой» – то и не надо такого праздника.

Мужчинам на 8 Марта хочу посоветовать: если будете поздравлять женщин, выглядите получше, чем обычно. И, пожалуйста, не дарите коллегам «задохлики», с ними стыдно возвращаться домой. Задохлики – это совсем жалкого вида тюльпаны. Их жалко выбрасывать, но по ним сразу видно, что они уже не жильцы на этом свете. Помню, один раз мне подарили три таких, а в другой раз и вовсе один.

Дело в том, что почти всегда подарки одни и те же: цветы, по которым видно, что они покупаются где-то на углу по дороге в офис. И вот этого нам точно не надо. Хотя бы потому, что не все девушки вечером идут домой, где смогут поставить их в вазу. Некоторым хочется выбраться куда-нибудь сразу после работы, и они начинают раздавать свои «букеты» другим. В общем, все это неудобно.

Могу рассказать про 8 Марта, которое мне показалось просто крутейшим. Это было на большущем проекте, где в основном работали парни, но было и несколько девушек. Все наши коллеги в этот день пришли в костюмах, что выглядело очень празднично и приятно. И подарили каждой девушке разные букеты цветов, подобранные индивидуально. Нам потом было очень интересно сопоставлять их между собой. Можно было даже на основе этого представить, как меня и других сотрудниц воспринимают наши коллеги. Такое поздравление мне запомнилось.

«Цветы, которые мне дарили в офисе, я обычно делила и потом дарила женщинам в своей семье»

НАТАША

несколько лет работала в паблишинге Wargaming

– Сейчас я работаю удаленно и сотрудничаю с разными клиентами. Один из клиентов недавно прислал большой букет тюльпанов, который, насколько я знаю, заказывали девушки из его команды. Как жест внимания это было приятно, но в целом поздравления с 8 Марта никогда не имели для меня особого значения – ни сейчас, ни тогда, когда я работала в корпорации.

Если вспоминать корпоративный опыт, единственное поздравление, которое я действительно запомнила как приятное, – это ежегодные 100 долларов, которые начисляли сотрудницам на карту. Возможно, звучит цинично, но это было честнее большинства слов.

На фоне реальности, где карьерные возможности женщин объективно ограничены – особенно для женщин с детьми, без большого поддерживающего круга семьи и тем более вне столиц, – такие деньги воспринимались как компенсация за системный перекос, пусть и небольшая.

Все остальные поздравления – речи, комплименты, шутки – я постаралась забыть. Они почти всегда звучали максимально неловко и кринжово. В лучшем случае это был формальный ритуал, в худшем – демонстрация того, насколько люди не понимают, что вообще стоит за этой датой.

Цветы, которые мне дарили в офисе, я обычно делила и потом дарила женщинам в своей семье – маме, бабушке, двоюродной бабушке, тетям. Сертификаты на массажи, духи, косметику и прочие «женские радости» я почти всегда передаривала. Они вызывали у меня внутренний протест. Потому что, когда ты знаешь реальность – алиментные долги, домашнее насилие, экономическую зависимость, двойную нагрузку на женщин с детьми, – такие подарки абсолютно точно выглядят как издевательство и декоративный жест, который не имеет отношения к реальной жизни.

Базовое воспоминание из офисной культуры, которое не позволяет воспринимать 8 Марта серьезно, – когда в кабинет заходил коллега-мужчина, пожимал руки всем мужчинам в комнате, а возле женщин делал какой-то другой жест: улыбался, махал рукой, иногда делал шутливый реверанс. Формально это выглядело как вежливость, но это никогда не было тем же самым равнозначным приветствием.

Для женщины без феминистской оптики в этом моменте может не быть ничего особенного. Но, когда у тебя эта оптика уже есть и ты знаешь, что в других профессиональных культурах такое поведение считается недопустимым, находиться в такой ситуации довольно тяжело. И при этом ты понимаешь, что не будешь поднимать этот вопрос, потому что ты не одна женщина в комнате, а у других женщин может быть к нему другое отношение.

При этом у меня есть несколько теплых воспоминаний о 8 Марта в компании. Например, несколько раз мы делали благотворительный сбор для центра, который до 2020 года помогал в Беларуси женщинам, пережившим домашнее насилие. И когда приходили донаты, в том числе от мужчин, когда люди писали, что поддерживают эту инициативу, и показывали, сколько задонатили, – это действительно вызывало чувство тепла и уважения. Для меня это было гораздо более значимым, чем любые корпоративные поздравления.

Были и другие маленькие моменты, которые вызывают теплые воспоминания. Например, когда кто-то публично поддерживал разговор о гендерном равенстве, даже просто лайком в корпоративном фейсбуке.

Или когда в разговоре кто-то останавливал сексистскую шутку среди коллег, будь то формальная или неформальная обстановка. Ощущение уважения от таких ситуаций запоминается гораздо сильнее, чем любые праздничные речи.

В рабочей среде для меня всегда были важны и другие вещи – например, ипотечная поддержка от компании, обучение по профессии и английскому, спортзал (часто именно у матерей нет времени на все это вне работы). Также я благодарна компании за всё, что было связано с поддержкой детей сотрудников: детские праздники, подарки детям, скидки на детские сады, семейные мероприятия. Вся эта движуха вокруг детей вызывала у меня гораздо больше уважения, чем символические поздравления раз в год. Потому что это реальные вещи, которые облегчают жизнь родителям – и особенно матерям.

Еще у меня вызывали радость женщины на руководящих позициях. Даже если у них самих были довольно консервативные взгляды, все равно оставалось чувство уважения и радости за них. Потому что подняться выше в этой пирамиде для женщины часто означает получить реальные ресурсы: возможность жить самостоятельно, обеспечить ребенка. Или эмигрировать с ним и воспитывать его в тех ценностях, которые она считает правильными.

После того как я переехала в провинцию, а большинство моих друзей и знакомых эмигрировало, в моем окружении осталось совсем немного фем-френдли-мужчин. Даже среди друзей. Например, один из моих близких друзей искренне не знал, чему именно посвящен праздник 8 Марта. Другой хороший друг в целом относится к гендерным вопросам довольно снисходительно и иногда посмеивается над тем, что женщины «придумывают себе проблемы». А, допустим, мой бывший муж – хороший человек, но он просто не владеет матчастью.

Поэтому, когда я слышу от мужчины фразу о том, что он понимает существование гендерных проблем (насилия, траффикинга, экономического неравенства, алиментных долгов, двойной нагрузки женщин с детьми), я это воспринимаю как крестьянин, который получил в союзники дворянина во время восстания против крепостного права. Или как афроамериканец, который нашел белого союзника во времена Гражданской войны в США.

Для меня важно не празднование 8 Марта. Гораздо важнее видеть, что мужчина готов пересматривать свои взгляды – особенно если у него есть дочери или партнерка. Любая такая поддержка в любой день года для меня гораздо значимее, чем любые корпоративные поздравления.

Лучшим поздравлением на 8 Марта был бы очень простой жест. Например: «Наташа, я знаю, что для тебя значит этот день. Я задонатил организации, которая поддерживает женщин». Вот это для меня было бы гораздо более значимым поздравлением, чем любые цветы.

«Наверное, мне повезло»

НАСТЯ

Content Manager в IT-компании

– Наверное, мне повезло, я окружена с большего адекватными людьми. Поэтому на работе я не сталкивалась с какими-то базовыми стереотипами о 8 Марта вроде «украшение коллектива» и «озаряйте своей улыбкой всё вокруг».

А если кто-то дарит в этот день цветы – супер. Ничего против этого не имею, цветы я люблю.

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