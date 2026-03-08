На встрече с Папой Римским премьер Литвы показала свою дочь 3 8.03.2026, 13:46

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Инга Ругинене

Фото: D. Umbraso / LRT

Сходство поразительное.

7 марта премьер-министр Литвы Инга Ругинене с семьей в Ватикане встретилась с Папой Римским Львом XIV.

Многие заметили, что дочь премьер-министра Литвы очень на нее похожа. Во время визита на них была похожая одежда – элегантные черные платья и шляпки. Эта одежда только подчеркнула сходство. В соцсетях появилось немало комментариев и комплиментов, пишет delfi.lt

Люди отмечали, что мать и дочь похожи – и чертами лица, и осанкой и улыбкой. Многие подчеркивали поразительное сходство: «как две капли воды».

Глава правительства Литвы поблагодарила папу Льва XIV за непрестанную миссию в деле установления мира и справедливости, за ясную и непоколебимую помощь Украине, на которую напала Россия.

«Литву со Святым Престолом связывают особые исторические отношения – с большой благодарностью мы вспоминаем, что Святой Престол не признал оккупацию Литвы. Помощь борющимся за свободу и сохранение человеческого достоинства остается важной и сегодня», – сказала Ругинене.

Премьер встречалась также с секретарем Святого Престола по внешним связям, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

На встрече обсудили положение в регионе и международное окружение, двусторонние отношения между Литвой и Святым Престолом.

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