На встрече с Папой Римским премьер Литвы показала свою дочь

На встрече с Папой Римским премьер Литвы показала свою дочь3
- 8.03.2026, 13:46
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Сходство поразительное.
7 марта премьер-министр Литвы Инга Ругинене с семьей в Ватикане встретилась с Папой Римским Львом XIV.
Многие заметили, что дочь премьер-министра Литвы очень на нее похожа. Во время визита на них была похожая одежда – элегантные черные платья и шляпки. Эта одежда только подчеркнула сходство. В соцсетях появилось немало комментариев и комплиментов, пишет delfi.lt
Люди отмечали, что мать и дочь похожи – и чертами лица, и осанкой и улыбкой. Многие подчеркивали поразительное сходство: «как две капли воды».
Глава правительства Литвы поблагодарила папу Льва XIV за непрестанную миссию в деле установления мира и справедливости, за ясную и непоколебимую помощь Украине, на которую напала Россия.
«Литву со Святым Престолом связывают особые исторические отношения – с большой благодарностью мы вспоминаем, что Святой Престол не признал оккупацию Литвы. Помощь борющимся за свободу и сохранение человеческого достоинства остается важной и сегодня», – сказала Ругинене.
Премьер встречалась также с секретарем Святого Престола по внешним связям, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
На встрече обсудили положение в регионе и международное окружение, двусторонние отношения между Литвой и Святым Престолом.