Синоптики порадовали белорусов прогнозом на начало недели 8.03.2026, 20:24

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Становится все теплее и теплее.

Весенние температуры установятся в Беларуси в начале этой недели, следует из прогноза синоптиков Гидрометцентра.

В понедельник, 9 марта, погоду в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Осадков не будет, ночью и утром местами слабый туман, на дорогах скользко. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, местами 0..+3°С. Днем по востоку +7°С, а по западу до +16°С.

Во вторник, 10 марта, в основном без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем +8..+15°С. А по западу еще теплее: до +17°С.

А в среду, 11 марта, осадков тоже не будет. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем +8..+15°С. Теплее всего по западу: там до +17°С.

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