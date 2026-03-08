Под руинами в самом сердце Рима обитают удивительные существа-гиганты

Под руинами в самом сердце Рима обитают удивительные существа-гиганты4
- 8.03.2026, 15:04
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Люди редко видят их.
В самом сердце Рима расположены древние руины Рынка Траяна. Этот пятиэтажный торговый комплекс был построен примерно в 110 году нашей эры и в нем находились около 150 различных лавок.
Как пишет BBC Wildlife Magazine, в наше время руины Рынка Траяна по-прежнему заняты, но уже не шумной толпой римлян, а чем-то гораздо менее внушительным. Среди подземных водотоков этого места скрывается обширная популяция пресноводных крабов.
Отмечается, что колония крабов была обнаружена только в 1980-х годах. Именно поэтому никто не знает наверняка, как долго они обитают в этом месте.
«Ученые, изучающие популяцию, обнаружили, что эти городские особи вырастают гораздо больше, чем их сородичи в других местах, достигая размера тела 7 см по сравнению со средним размером 5 см. Похоже, это случай гигантизма изолированной популяции, явление, наблюдаемое на островах, где отсутствие хищников и обилие укрытий позволяют расти больше», - рассказал фотограф дикой природы Эммануэль Биджи.
В издании подчеркнули, что для крабов жизнь в этих руинах очень комфортна. Здесь у ракообразных есть постоянный доступ к «буфету» из мертвых грызунов, тараканов, птичьего помета, растений и выброшенной еды. А поскольку для входа на территорию требуется специальное разрешение, беспокойство со стороны людей минимально.
В издании добавили, что крабы проводят свои дни в прохладе под землей, обычно появляясь ночью или в дождливые дни. Люди редко видят их.