Израиль атаковал истребители F-14 армии Ирана 8.03.2026, 15:13

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Как боевые самолеты американского производства оказались на иранских авиабазах?

Войска Израиля атаковали аэродром в Иране, на котором базировались истребители F-14 американского производства.

Об этом сообщает Telegram-канал армии Израиля и Sky News.

«Вчера, 7 марта, во время широкой волны ударов израильские ВВС нанесли удары по военным объектам иранского режима истребителями F-14 в аэропорту Исфахана», - говорится в сообщении армии Израиля.

Отмечается, что также были нанесены удары по системам обнаружения и системам противовоздушной обороны, которые представляли угрозу для самолетов ВВС Израиля.

Известно, что истребители американского производства были переданы Ирану до Исламской революции 1979 года.

Что известно о самолетах F-14

F-14 Tomcat - это двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения с крылом переменной стреловидности производства Grumman Aircraft Engineering Corporation.

Он был разработан в начале 1970-х для замены F-4 «Фантом». С вооружения в ВМС США самолет был снят в 2006 году, и заменен на F/A-18 E/F Super Hornet.

Интересно, что Иран был единственной страной, куда экспортировались F-14. Всего было поставлено 79 самолетов, которые участвовали в ирано-иракской войне. Несмотря на проблемы с запчастями, «Томкет» до сих пор эксплуатируются иранскими ВС.

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