Мужчины с букетами, девушки с улыбками: что происходит 8 Марта в Минске 16 8.03.2026, 15:53

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Цветы становятся одним из главных символов весеннего настроения и праздника.

В Минск постепенно приходит весна. Солнце становится ярче, дни — длиннее, а на улицах появляется все больше людей. Кто-то спешит по делам, кто-то просто гуляет, наслаждаясь теплом после долгой зимы. Город будто просыпается — и вместе с ним меняется настроение людей. Журналисты Onliner прогулялись по столичным улицам и собрали несколько десятков кадров, которые передают атмосферу первых весенних дней.

Девушки улыбаются, делают фотографии и встречаются с друзьями. Легкие пальто, солнечные очки и хорошее настроение создают ту самую атмосферу, которая приходит в город вместе с весной.

Тюльпаны, мимозы и другие весенние цветы появляются в руках прохожих и добавляют ярких красок столичным улицам. Цветы становятся одним из главных символов весеннего настроения и праздника.

6 марта весеннее настроение в городе поддержали и праздничные акции. В одном из самых оживленных мест столицы — у ТЦ Minsk City Mall — сотрудники МЧС поздравляли минчанок с наступающим Международным женским днем. К торговому центру приехали пожарные машины, а спасатели дарили женщинам цветы и небольшие подарки, создавая для прохожих по-настоящему теплую и праздничную атмосферу.

Покупка цветов 8 марта давно стала своеобразным городским ритуалом. Для кого-то это спонтанное решение по дороге домой, для кого-то — заранее запланированная миссия.

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