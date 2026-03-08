закрыть
13 июня 2026, суббота, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мужчины с букетами, девушки с улыбками: что происходит 8 Марта в Минске

16
  • 8.03.2026, 15:53
  • 3,682
Мужчины с букетами, девушки с улыбками: что происходит 8 Марта в Минске

Цветы становятся одним из главных символов весеннего настроения и праздника.

В Минск постепенно приходит весна. Солнце становится ярче, дни — длиннее, а на улицах появляется все больше людей. Кто-то спешит по делам, кто-то просто гуляет, наслаждаясь теплом после долгой зимы. Город будто просыпается — и вместе с ним меняется настроение людей. Журналисты Onliner прогулялись по столичным улицам и собрали несколько десятков кадров, которые передают атмосферу первых весенних дней.

Девушки улыбаются, делают фотографии и встречаются с друзьями. Легкие пальто, солнечные очки и хорошее настроение создают ту самую атмосферу, которая приходит в город вместе с весной.

Тюльпаны, мимозы и другие весенние цветы появляются в руках прохожих и добавляют ярких красок столичным улицам. Цветы становятся одним из главных символов весеннего настроения и праздника.

6 марта весеннее настроение в городе поддержали и праздничные акции. В одном из самых оживленных мест столицы — у ТЦ Minsk City Mall — сотрудники МЧС поздравляли минчанок с наступающим Международным женским днем. К торговому центру приехали пожарные машины, а спасатели дарили женщинам цветы и небольшие подарки, создавая для прохожих по-настоящему теплую и праздничную атмосферу.

Покупка цветов 8 марта давно стала своеобразным городским ритуалом. Для кого-то это спонтанное решение по дороге домой, для кого-то — заранее запланированная миссия.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба