Весной в Беларуси может случиться нашествие насекомых 9 8.03.2026, 16:11

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Клещи в некоторых регионах уже проснулись.

Снежная зима может сыграть с весной злую шутку. Насекомых, по словам ученых, скорее всего, будет больше, чем обычно, передает телерадиокомпания «Гродно».

Конечно, немалое влияние на количество насекомых весной окажет сама погода нынешнего сезона. Но и предшествующая зима внесла свою лепту.

«Высокий снежный покров предотвратил глубокое промерзание почвы и стал гарантом лучшей их выживаемости в сильный мороз. Но для массового нашествия, например комаров и мошек, необходимо сочетание тепла и высокой влажности», – отметила старший преподаватель кафедры защиты растений Гродненского государственного аграрного университета (ГГАУ) Елена Шинкоренко.

Она также пояснила, что, если весной будет достаточно тепло и влажно, комары и мошки «дружно» повылазят из мест своего обитания. Такие нашествия смогут принести значительные неудобства для белорусов.

А вот засушливая весна для насекомых станет неблагоприятной для размножения. Только она и спасет наших граждан от нашествия мошек и комаров.

По информации старшего преподавателя ГГАУ, клещи хорошо перенесли зиму. В Гродненской области уже ожидают их заметную активность. Например, в Зельвенском районе еще в феврале зарегистрировали первый укус клеща.

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