Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню «Миллион алых роз» 6 8.03.2026, 16:39

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Видео.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил женщин с Международным женским днем под песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Видео он опубликовал в Facebook.

Пашинян снялся на фоне изображения роз, сложенных в виде сердца. Видео сопровождает припев песни «Миллион алых роз». Пашинян смотрит в камеру и двигает головой в ритм музыки, ничего не говоря. В конце ролика премьер складывает пальцы в форме сердца.

@nikol.pashinyan_pm 🫶Սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, դուստրեր՝ բարի Մարտի 8-ի առավոտ։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ🫶🇦🇲 ♬ original sound - Nikol Pashinyan

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