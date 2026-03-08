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Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню «Миллион алых роз»

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  • 8.03.2026, 16:39
  • 4,430
Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню «Миллион алых роз»

Видео.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил женщин с Международным женским днем под песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Видео он опубликовал в Facebook.

Пашинян снялся на фоне изображения роз, сложенных в виде сердца. Видео сопровождает припев песни «Миллион алых роз». Пашинян смотрит в камеру и двигает головой в ритм музыки, ничего не говоря. В конце ролика премьер складывает пальцы в форме сердца.

@nikol.pashinyan_pm

🫶Սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, դուստրեր՝ բարի Մարտի 8-ի առավոտ։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ🫶🇦🇲

♬ original sound - Nikol Pashinyan

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