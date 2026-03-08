Ученые выяснили, до какого возраста может длиться подростковый период 12 8.03.2026, 19:09

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Исследователи выделили пять стадий развития человеческого мозга.

Ученые из Кембриджского университета провели исследование, результаты которого только недавно стали доступны общественности.

Как выяснили специалисты, подростковый этап развития мозга длится до 32 лет. К подобному выводу ученые пришли после анализа данных 4000 человек в возрасте от 0 до 90 лет, для этого использовался метод диффузионной магнитно-резонансной томографии.

Кроме того, ученые выделили пять стадий развития человеческого мозга. Согласно полученным от британских ученых данных, детство длится от рождения до 9 лет, далее идет упомянутый подростковый период — от 9 до 32 лет. Зрелый возраст, согласно зарубежным специалистам, начинается с 32 и продолжается до 66 лет, после чего следует ранее старение — с 66 до 83 лет. Позднее старение ученые отмечают с 83 лет и старше.

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