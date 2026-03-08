Двум католическим священникам не продлили разрешение на служение в Беларуси 7 8.03.2026, 22:06

6,112

Без пастырей остались шесть приходов в трех районах.

Беларусь вынуждены покинуть два польских священника, которые много лет служили в Брестской области. Как сообщил через епархиальный сайт епископ Пинский Антоний Демьянко в своем обращении к верующим, Пинская епархия не получила от государственных властей согласование на дальнейшее служение священников. 8 марта с ними попрощались в приходах, пишет Katolik.news.

Не получили разрешения на дальнейшую работу ксендз Адам Страчинский, который на протяжении 11 лет был душпастырем в Ивацевичах, Коссово и Вольке, и ксендз Павел Кручек, который 13 лет служил в Иваново, Дрогичине и Бездеже. Таким образом, сразу шесть приходов в трех районах (Дрогичинском, Ивановском и Ивацевичском) остались без священников.

Ординарий Антоний Демьянко отметил, что в таких условиях епархии очень сложно обеспечить все приходские общины регулярной душпастырской опекой.

«Сегодня мы переживаем такой период, когда не хватает местных душпастырей. Молимся о призваниях к священническому служению и поддерживаем наших семинаристов. Многолетний настоятель уезжает из ваших приходов не по своей воле. Это боль для всех нас. Но мы — епископы и священники — будем помогать и поддерживать вас», — обратился иерарх к верующим шести приходов, которые остались без пастырей.

Генеральный викарий епархии епископ Андрей Зноско также высказался на эту тему. На своей странице в инстаграме он рассказал, что во время визита в Гомель поделился переживаниями, связанными с выездом из Пинской епархии двух священников, которым не было согласовано разрешение на религиозную деятельность:

«Принудительный отъезд ксендза Павла из Иваново и ксендза Адама из Ивацевичей — большая беда для нашей епархии, потому что осиротели и остались без пастырской опеки верующие аж трех районов, и что дальше делать — не знаю… Только молитва общины Костёла утешает в печали и прибавляет надежды».

В Пинской епархии из-за острой нехватки священников многие ксендзы вынуждены обслуживать сразу несколько приходов в разных, часто отдаленных населенных пунктах.

Отказ в разрешении на продолжение служения двум священникам произошел на фоне активного сотрудничества руководства епархии с местными государственными властями, участия духовенства в провластных мероприятиях, даже по случаю «Дня народного единства» 17 сентября — присоединения Западной Беларуси к БССР, что имело катастрофические последствия для Католической церкви в этом регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com