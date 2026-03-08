Могут ли белорусы брать отпуск с выходного 3 8.03.2026, 22:26

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Ответ юриста.

Белорусам разъяснили, можно ли уйти в трудовой отпуск, который по графику начинается с субботы или воскресенья.

На вопрос ответила правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Елена Ильющенко. Об этом сообщает портал mogilev.1prof.by.

В законодательстве нет нормы, которая определяла какие-либо особые условия о начале либо окончании трудового отпуска.

Выходит, что прямой запрет на его начало с выходного дня отсутствует.

«Продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных днях, о чем говорит ч. 1 ст. 151 Трудового кодекса», – сказала юрист.

Тем не менее на практике сложилась традиция, согласно которой отпуск предпочтительнее начинать с рабочего дня, а не с выходного.

Окончание же периода отдыха напрямую зависит от его длительности и может приходиться на любой день недели.

Елена Ильющенко напомнила, что всем работникам гарантируются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) в соответствии с ч. 1 ст. 136 ТК. При пятидневке их по два на каждую календарную неделю.

Наниматель не имеет права в одностороннем порядке настаивать на том, чтобы работник начинал трудовой отпуск или его часть именно с выходного, подчеркнула специалист.

Но есть нюанс. Если сам работник выступил с инициативой пойти в отпуск с субботы или воскресенья, наниматель с этим согласился и все внесли в график, то такой отпуск должен быть предоставлен в соответствии с утвержденным планом.

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