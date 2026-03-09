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На одном из предприятий Минской области разгорелся коррупционный скандал

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  • 9.03.2026, 9:14
  • 6,788
На одном из предприятий Минской области разгорелся коррупционный скандал

Начальник цеха якобы брал откаты.

Руководителя цеха одного из градообразующих предприятий Минской области подозревают в коррупции, сообщили в МВД.

По версии ведомства, фигурант подбирал подрядчиков для ремонта техники и за выбор коммерческого субъекта в качестве поставщика услуг устанавливал размер «отката» от 10 до 50% стоимости выполненных работ.

Оперативники зафиксировали получение взятки в размере 19 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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