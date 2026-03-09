В Марьиной Горке продают «замок» с баром и игровыми автоматами 2 9.03.2026, 12:56

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Его снова выставили на аукцион.

На аукцион в очередной раз попал «замок» из Марьиной Горки, внутри которого были бар и зал с игровыми автоматами. В этот раз цена лота снизилась на 83 тысячи долларов.

Здание находится в Марьиной Горке на улице Буденного, 1. Ранее оно принадлежало предприятию «Пуховичский агропродукт», следуя из материала Blizko.by.

Общая площадь строений — 615 квадратных метров. В том числе административное помещение с баром (488 квадратных метров) и зал игровых автоматов с административно-складскими помещениями (127 квадратных метров).

На первом этаже, помимо холла, санузлов и семи комнат, есть отдельный вход с улицы. На втором этаже сохранилась планировка с кухней, баром и двумя банкетными залами. Третий этаж отдан под административные кабинеты, небольшой бар, три салона и танцевальный зал с балконом. Четвертый этаж полностью занят административными помещениями. Санузлы отделаны плиткой.

Один из двух объектов в составе лота — помещение под зал игровых автоматов — сейчас сдан в аренду до 31 декабря 2026 года.

Стартовая цена лота — 417 тысяч долларов. Аукцион стартует 7 апреля в 11:00. Шаг торгов — 5% от текущей цены. Для участия необходимо внести задаток в размере 41,7 тысячи долларов и подать заявку до 17:00 6 апреля.

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