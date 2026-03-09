В Беларуси изменили правила техосмотра для некоторых водителей

В Беларуси изменили правила техосмотра для некоторых водителей3
- 9.03.2026, 13:06
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Для кого именно?
Правительство Беларуси изменило правила для владельцев колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин. Постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ должен упростить административные процедуры и снизить бюрократическую нагрузку на граждан и бизнес.
Изменения касаются регистрации техники, прохождения техосмотра, получения удостоверения тракториста-машиниста, а также требований к самодельным машинам.
Постановление обновляет правила государственной регистрации и учета колесных тракторов, прицепов и самоходных машин.
Теперь часть документов, которые раньше нужно было предоставлять при регистрации, отменена. Это связано с тем, что нужные сведения уже содержатся в паспорте самоходной машины и другой техники.
Также в правилах отдельно прописали порядок осмотра техники – соответствующие нормы вынесли в отдельную главу, чтобы избежать повторений.
Кроме того, появилась новая глава о случаях, когда уполномоченный орган может отказать в регистрации. Она устанавливает четкий порядок действий, если заявление на регистрацию или другую процедуру не принимается.
Правительство также скорректировало правила проведения государственного технического осмотра тракторов, прицепов и самоходных машин.
Отменен прежний механизм, когда технику могли осматривать другие уполномоченные органы по месту ее нахождения вне административной процедуры – с простой служебной отметкой в заявлении.
При этом расширены возможности регистрации техники на основании акта осмотра. Предполагается, что это позволит четко регламентировать действия государственных органов и проводить процедуры в установленные сроки.
Кроме того, нормы дополнили положениями о цифровизации. Информация о прохождении техосмотра станет доступна другим государственным органам.
Постановление также обновляет порядок выдачи и обмена удостоверений тракториста-машиниста.
В документе появились нормы о легализации копии удостоверения, выданного в другой стране, если его используют для административных процедур в Беларуси.
Изменения затронули и машины, созданные в результате индивидуального творчества, то есть самодельную технику.
Правительство уточнило требования к их конструкции, если такая техника участвует в дорожном движении. Также обновлен порядок подтверждения соответствия этих машин установленным требованиям.