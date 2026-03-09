Российский танк Т-14 «Армата» «застопорился» 5 9.03.2026, 13:14

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Армия Путина получает в основном старые танки.

Новейший российский боевой танк Т-14 «Армата», разработанный компанией «Уралвагонзавод», остается редкой машиной из-за малых объемов производства в армии России. Несмотря на современные технологии, проект все чаще называют нишевым, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Танк впервые был показан в 2015 году на репетиции парада Победы в Москве. Он должен был стать заменой советским и постсоветским машинам — таким как Т‑72, Т‑80 и Т‑90.

Главная особенность «Арматы» — необитаемая башня. Экипаж из трех человек размещается в защищенной бронекапсуле в передней части корпуса, а управление оружием осуществляется с помощью датчиков и камер. Такая схема должна повышать выживаемость экипажа по сравнению с традиционными советскими танками.

Танк также получил новую композитную броню, динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит», предназначенный для перехвата противотанковых ракет и снарядов. Двигатель мощностью около 1500 лошадиных сил обеспечивает машине хорошее соотношение мощности и массы.

По оценкам экспертов, по своим характеристикам Т-14 способен конкурировать с западными танками, включая M1 Abrams и Leopard 2. Однако главным ограничением остается высокая стоимость.

По данным аналитиков, цена одного танка составляет примерно от 5 до 9 миллионов долларов — примерно вдвое больше стоимости модернизированного Т‑90. Из-за этого государственная корпорация «Ростех» делает ставку на производство более дешевых моделей и модернизацию уже существующих машин.

На фоне войны в Украине российская армия чаще возвращает из хранения и модернизирует старые танки Т‑72, чем разворачивает массовое производство «Арматы». В результате Т-14 остается редкой и дорогой платформой с неопределенным будущим.

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