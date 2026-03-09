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В Беларуси запретили два вида корейской лапши быстрого приготовления

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  • 9.03.2026, 13:24
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В Беларуси запретили два вида корейской лапши быстрого приготовления

В чем причина?

«Госстандарт» запретил два вида популярной корейской лапши чан рамен за содержание запрещенной добавки. Подробности сообщили в телеграм-канале организации.

Под запрет попали лапша быстрого приготовления сублимированная «Samyang»: со вкусом курицы Hot Chicken Flavor Ramen stew type и лапша быстрого приготовления сублимированная «Samyang»: со вкусом курицы, острая Hot chicken flavor ramen. В них нашли краситель рибофлавин Е101. Для здоровья человека он не вреден, но его содержание недопустимо для макаронных изделий.

Также под запрет попал еще и один вид соевого мяса — «шашлык 100» Wulama. В нем нашли недопустимую пищевую добавку – консервант пропионат кальция (Е282). В целом она безвредна, однако в высоких дозах или при чувствительности может вызвать головные боли, мигрени, повышение давления и раздражимость у детей.

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