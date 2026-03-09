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В Минске продают подаренный на 8 Марта огромный букет

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  • 9.03.2026, 18:32
  • 17,008
В Минске продают подаренный на 8 Марта огромный букет

151 розу выставили на продажу почти сразу после вручения.

Огромные букеты называют «роскошным максимумом», но радуют они не всех. В Минске кто-то получил в подарок 151 розу — и почти сразу букет выставили на продажу, пишет Onlíner.

Такой букет из красных роз готовы отдать за 580 рублей.

«151 роза в корзине, подарена вечером 7 марта. Стоимость на сайте 1200 рублей. Самовывоз в любое время», — объявление появилось накануне праздника.

Судя по дате, букет выставили на продажу практически сразу после вручения, но желающих купить его пока не нашлось.

Впрочем, есть букеты и поскромнее. Еще в одном объявлении, вероятно, речь тоже идет о подаренном букете, продавец не знает его точную стоимость, поэтому предлагает покупателям самим назвать цену.

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