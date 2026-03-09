«В первый раз такое вижу»: минчанка заметила странные ценники в «Евроопте» 6 9.03.2026, 14:36

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На некоторых товарах вместо цен указаны так называемые предчеки.

Женщина заметила в Минске в одном из магазинов популярнейшей в Беларуси сети «Евроопт» необычное для нее явление. На некоторых товарах вместо ценника были так называемые предчеки, похожие на те, что можно получить на кассах самообслуживания (КСО) для оплаты наличными. Покупательницу очень удивило отсутствие ценников, сообщат Telegraf.news.

«Что происходит в «Евроопте»? Я первый раз такое вижу. Я не знаю, как это называется и вообще можно ли так делать. В общем, на вот этих продуктах к Восьмого марта нету ценника, но есть вот такой чек», — говорит автор видеоролика, опубликованного в TikTok, показывая сам предчек.

Женщина предположила, что предварительная стоимость на предчеке может на кассе поменяться, «учитывая, что здесь написано, что окончательная стоимость определяется на кассе».

По ее словам, такая же ситуация была и с цветами в магазине, где на букетах была указана предварительная стоимость.

Конечно, это видео не могло не вызвать целый шквал комментариев. Одни зрители предположили, что отсутствие чеков — не самый честный подход. Другие же встали на сторону магазина.

«Это в торговле называется отложенный чек. Все законно, он еще не пробит и не оплачен», — написал один из них.

Другой напомнил, что в данной ситуации нет ничего необычного: «В Минске давно такое есть. Суть в том, что на момент сборки ценник на товары — вот такие. При этом через два дня какой-то товар может подешеветь или подорожать. Не будут же они бегать и всё пересчитывать десять раз. Отличный вариант — примерный ценник знаешь. Плюс-минус будет незначительный».

«Это чек с кассы самообслуживания, когда нажимаешь «Оплата наличными», а предварительная, скорее всего, если предъявить дисконтную карту, то при списании бонусов при их наличии сумма может измениться», — предположила еще одна зрительница.

Были и такие, кто призвал МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли) заняться данной ситуацией и высказаться, насколько практика отсутствия ценников и замена их предчеками легальна.

В ответ, правда, кто-то возмутился, что предчеки вызвали такой ажиотаж: «Нашему народу не угодить… Люди не понимают, что цена может за день поменяться: с утра дороже, после обеда уже дешевле. Это компьютерная система в торговле!!! Неужели не понятно… Вам пробьется правильная цена на тот момент, как вы будете покупать, по покупкам… А насчет проверок — МАРТ или еще других проверяющих органов — их и так хватает. Ни одно предприятие не проверяют так часто и тщательно, как магазины».

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