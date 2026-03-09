Война в Иране создала для Украины новые возможности 9.03.2026, 14:54

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Киев обладает самым большим в мире опытом борьбы с беспилотниками.

Военное противостояние между США, Израилем и Ираном, начавшееся в конце февраля, уже оказывает влияние на ситуацию вокруг Украины, которая продолжает войну с Россией. Эксперты отмечают, что новый конфликт может одновременно усложнить оборону страны и открыть для нее новые возможности, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из главных последствий может стать рост спроса на системы противоракетной обороны. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за первые три дня боев на Ближнем Востоке было использовано более 800 ракет-перехватчиков комплекса Patriot. Это больше, чем Украина получила от западных партнеров за несколько лет войны. В результате конкуренция за такие ракеты может усилиться, что усложнит их получение для Киева.

При этом Украина обладает самым большим в мире опытом борьбы с беспилотниками. Во время российских атак украинские силы регулярно отражают массовые налеты. Так, в ночь на 5 марта Россия выпустила 181 дрон и четыре ракеты, из которых около 170 беспилотников были сбиты.

Именно этот опыт вызывает интерес у партнеров Киева. По словам Зеленского, Соединенные Штаты и как минимум одна страна Персидского залива обратились к Украине за помощью в противодействии иранским беспилотникам, включая дроны типа «Шахед». Речь может идти о передаче технологий и участии украинских специалистов.

Одновременно страны Ближнего Востока, располагающие значительными финансовыми ресурсами, могут стать потенциальными покупателями украинских систем противодействия дронам. Зеленский уже предложил рассмотреть обмен: поставки Украине ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в обмен на украинские технологии перехвата беспилотников.

Эксперты отмечают, что рынок систем защиты от дронов быстро растет, и за него будут конкурировать европейские и американские оборонные компании. Однако боевой опыт Украины делает ее разработки особенно востребованными.

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