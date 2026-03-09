Денег нет, но вы держитесь
- Сергей Ауслендер
- 9.03.2026, 15:05
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Доживет ли новый рахбар до 1 апреля?
Путин поздравил Моджтабу Хаменеи:
«Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности».
Она бы, конечно, требовала бессмертия, но такому в Иране еще не научились.
Это что-то вроде знаменитого «денег нет, но вы держитесь», потому что Россия своему союзнику помогать не собирается, есть дела поважнее. До сих пор Купянск не взят, несмотря на бравурные доклады Герасимова.
Надеюсь, они уже подготовили соболезнования, потому что сдается мне, что вряд ли новоиспеченный рахбар доживет до Песаха, а он в этом году наступает 1 апреля. И это не шутка.
Сергей Ауслендер, Telegram