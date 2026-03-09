Денег нет, но вы держитесь Сергей Ауслендер

9.03.2026, 15:05

5,562

Моджтаба Хаменеи

Доживет ли новый рахбар до 1 апреля?

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи:

«Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности».

Она бы, конечно, требовала бессмертия, но такому в Иране еще не научились.

Это что-то вроде знаменитого «денег нет, но вы держитесь», потому что Россия своему союзнику помогать не собирается, есть дела поважнее. До сих пор Купянск не взят, несмотря на бравурные доклады Герасимова.

Надеюсь, они уже подготовили соболезнования, потому что сдается мне, что вряд ли новоиспеченный рахбар доживет до Песаха, а он в этом году наступает 1 апреля. И это не шутка.

Сергей Ауслендер, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com