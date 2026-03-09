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Белорусского производителя бытовой химии оштрафовали за «завышенные» цены

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  • 9.03.2026, 15:13
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Белорусского производителя бытовой химии оштрафовали за «завышенные» цены
Фото: КГК

Размер штрафа составил 400 тысяч рублей.

Производителя бытовой химии и косметики оштрафовали за завышенные цены на собственную продукцию на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Комитет государственного контроля по Могилевской области.

Производитель продавал моющие и чистящие средства по ценам, «не подтвержденным экономическими расчетами», а также систематически повышал отпускные цены на производимую продукцию без обязательного согласования с облисполкомом.

«В итоге предприятие оштрафовано на 400 тысяч рублей. За реализацию регулируемых государством товаров без экономических расчетов, подтверждающих уровень отпускных цен, или с нарушением установленного порядка регистрации цен предусмотрена административная ответственность до 10% стоимости реализованных товаров — ч. 3 ст. 13.2 КоАП», — рассказали в КГК.

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