В Минске сдают квартиру всего за $65 4 9.03.2026, 15:23

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Но есть одно необычное условие.

В Минске появилось объявление о сдаче квартиры по очень низкой цене — всего $65 в месяц. Правда, у такой стоимости есть вполне конкретная причина: собственник хочет, чтобы жилец (или жильцы) сам делал ремонт, сообщает Onlíner.

Жилье находится на Логойском тракте, в приличного вида девятиэтажке. Внутри — обычная обстановка из 1990-х: старые обои, линолеум, простая мебель. При этом жилье нельзя назвать совсем пустым: в комнате есть кровать, диван, комод и рабочий стол, в прихожей — шкаф, на кухне — обеденный стол, шкафчики, холодильник и плита. Также указано, что в квартире есть стиральная машина.

Судя по объявлению, квартира сдается максимум до середины лета. Нюанс в том, что будущему арендатору предлагают не просто жить, но и понемногу заниматься ремонтом. В объявлении говорится, что работы уже начаты (например, заменена проводка и обновлен балкон) и их нужно постепенно продолжать.

По словам автора, предпочтение отдадут двум-трем строителям: «Главное, чтобы каждый день что-то делалось».

Среди плюсов собственник называет и расположение дома: рядом находятся магазины, парк и река, трамвайная остановка «Полиграфическая» — можно быстро добраться до станции метро «Площадь Якуба Коласа».

Стоимость ежемесячной аренды такого варианта — $65 по курсу.

Onlíner связался с владельцем квартиры, чтобы узнать, как он решился на такое необычное предложение об аренде. Вот что он рассказал:

— В этом районе легко бы за день-два сдал эту квартиру за $350, но решил попробовать сдать ее с условием, что жильцы будут делать ремонт. Изначально вообще предлагал жить бесплатно, только заниматься работами. Предполагал, что человек будет выполнять задачи примерно на 1000—1500 рублей в месяц, а иначе я могу и сам найти строителей и давать им указания. Ремонт задумывался как косметический: переклеить обои, обновить советский паркет, мебель… Звонков было много, некоторые даже приходили на просмотр: один парень был готов жить со своей девушкой и потихоньку что-то обновлять, но потом передумал и вернул ключи. Думаю уже отказаться от этой идеи и сделать все самостоятельно — в будущем планирую жить в этой квартире сам.

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