Ужас для россиян 2 Андрей Клименко

9.03.2026, 15:31

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Андрей Клименко

Перекрытие проливов становится реальностью.

Прогноз «Института Черноморских стратегических исследований» о ближайших действиях РФ с позорным ЧФ:

Как откроется навигация на речном пути Дон – Волга – Ладога – Финский залив (Беломорканал – Баренцево море), а это произойдет в апреле–мае – и по-разному, потому что ледовая ситуация разной сложности, – РФ начнет перебрасывать свои ракетные корветы типа «Буян» и «Каракурт», а также неракетные корветы проекта № 22160 по этим рекам на Балтику и Север.

Это же касается и тех, кто сейчас прячется на Каспии. На Балтике они будут «грозить шведу» и сопровождать танкеры, потому что там атмосфера у датских проливов все больше сгущается, и главное – российские страхи по перекрытию проливов на глазах превращаются в ужас. А там еще четыре – пять боеготовых украинских тральщиков с флагами, украинскими названиями и боевыми экипажами скучают в Великобритании и Бельгии...

На Черном море для обстрелов Украины «Калибрами» останутся два раненых фрегата и три уцелевшие подлодки (две из шести застряли за Босфором, одна – в вечном типе ремонта после ракетного удара).

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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