Ужас для россиян

Ужас для россиян2
- Андрей Клименко
- 9.03.2026, 15:31
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Перекрытие проливов становится реальностью.
Прогноз «Института Черноморских стратегических исследований» о ближайших действиях РФ с позорным ЧФ:
Как откроется навигация на речном пути Дон – Волга – Ладога – Финский залив (Беломорканал – Баренцево море), а это произойдет в апреле–мае – и по-разному, потому что ледовая ситуация разной сложности, – РФ начнет перебрасывать свои ракетные корветы типа «Буян» и «Каракурт», а также неракетные корветы проекта № 22160 по этим рекам на Балтику и Север.
Это же касается и тех, кто сейчас прячется на Каспии. На Балтике они будут «грозить шведу» и сопровождать танкеры, потому что там атмосфера у датских проливов все больше сгущается, и главное – российские страхи по перекрытию проливов на глазах превращаются в ужас. А там еще четыре – пять боеготовых украинских тральщиков с флагами, украинскими названиями и боевыми экипажами скучают в Великобритании и Бельгии...
На Черном море для обстрелов Украины «Калибрами» останутся два раненых фрегата и три уцелевшие подлодки (две из шести застряли за Босфором, одна – в вечном типе ремонта после ракетного удара).
Андрей Клименко, «Фейсбук»