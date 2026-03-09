Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ 1 9.03.2026, 15:50

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Александр Сырский

Украинские военные уже восстановили контроль над более чем 400 кв. км территории.

Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу на фронте. Уже удалось восстановить контроль над некоторыми территориями. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, впервые с 2024 года, когда Украина проводила Курскую наступательную операцию, украинские войска за месяц восстановили контроль над большей площадью земли, чем за то же время захватил враг.

В частности, отмечается, что ВСУ продолжают контрнаступательную операцию на Александровском направлении.

«Здесь группировка ДШВ за месяц восстановила контроль над 285,6 кв. км. В целом с начала операции восстановлен контроль над более чем 400 кв. км территории», - говорится в сообщении.

Главком добавил, что в то же время и на многих других направлениях ВСУ сдерживают противника путем активной обороны и кое-где имеют продвижение вперед.

«Российский агрессор количественно превосходит почти втрое, но, учитывая наши активные действия, вынужден переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска с других направлений», - подчеркнул Сырский.

Он подчеркнул, что украинские военные достают противника также и на его территории. Так, средствами DeepStrike в феврале было поражено 85 целей.

«Не все дается легко, но Вооруженные Силы Украины держат удар, наращивают возможности, анализируют ошибки и работают над их исправлением», - подытожил главнокомандующий ВСУ.

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