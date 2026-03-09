Польские СМИ: Лукашенко воюет с выдуманным государством

Польские СМИ: Лукашенко воюет с выдуманным государством14
- 9.03.2026, 18:56
Абсурд в Минске.
Белорусские власти внесли Вейшнорию — созданное для военных учений фиктивное государство — в список «экстремистских формирований». Решение было принято Министерством внутренних дел. Это означает, что любой, кто связан с проектом, может быть привлечен к уголовной ответственности, включая лишение свободы на срок до семи лет. На практике решение позволяет преследовать в судебном порядке онлайн-деятельность, связанную с инициативой, которая носила сатирический характер и не имела реальной организационной структуры, пишет польское издание Do Rzeczy в статье под названием «Абсурд в Минске. Лукашенко воюет с государством, которое сам же создал».
Связанных с Вейшнорией активистов уже признали экстремистами, пишет другой польский портал interia.pl. Среди задержанных — Олег Ларичев — уличный художник, общественный деятель и организатор фестиваля «Городские мифы», ранее награжденный за свою работу властями. В январе он был арестован и признан белорусскими правозащитными организациями политическим заключенным.
Вейшнория появилась в 2017 году в рамках сценария учений «Запад-2017». В ходе учений она была представлена как враждебное образование в западной Беларуси, включающее, среди прочего, Гродненскую область и части Минской и Витебской областей. Сценарий предполагал, что Запад стремится отделить эту часть страны и создать там новое государство.
После объявления целей проекта он практически мгновенно был подхвачен пользователями интернета. В сети стали появляться сатирические «государственные учреждения», символические паспорта, а также флаг и герб, вдохновленные исторической белорусской символикой.
Это явление носило мемоподобный и иронический характер. Никакой политической партии, подпольной организации или сепаратистского движения не возникло. «Вейшнория» функционировала исключительно как онлайн-сатира, основанная на вымышленном военном сценарии.