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Наземный робот СБУ уничтожил двух оккупантов

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  • 9.03.2026, 16:04
  • 2,830
Наземный робот СБУ уничтожил двух оккупантов
иллюстративное фото

Бой произошел на одном из участков Донецкого направления.

Спецназовцы Службы безопасности Украины продемонстрировали эффективность использования наземных роботизированных комплексов (НРК) в реальном бою. Как сообщает «Цензор.НЕТ», бойцы подразделения Disney Squad с помощью дистанционно управляемой платформы ликвидировали живую силу и технику врага на одном из участков Донецкого направления.

Украинский наземный робот, оснащенный пулеметным модулем, обнаружил и уничтожил огнем два российских FPV-дрона типа «ждун», которые находились в режиме ожидания на позициях.

После нейтрализации воздушной угрозы комплекс открыл огонь по двум российским пехотинцам. Оба оккупанта были ликвидированы.

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