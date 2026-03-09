Орбан обвинил Украину в росте цен на нефть

Орбан обвинил Украину в росте цен на нефть15
- 9.03.2026, 16:15
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И потребовал отмены санкций против российских энергоносителей.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении заявил, что цены на нефть растут, в частности из-за Украины. Поэтому он призвал Евросоюз приостановить все санкции против российских энергоносителей.
«Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цены на сырую нефть начали стремительно расти и в Венгрии. В этой ситуации введенная Зеленским украинская нефтяная блокада является самой серьезной угрозой уже не только для Венгрии и Словакии, но и для всего Европейского Союза», - отметил премьер Венгрии.
Орбан заявил, что «для преодоления этой опасности нужно принять два решения»:
«Во всей Европе мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные против российских энергоносителей. Сегодня я инициировал это в письме к госпоже Урсуле фон дер Ляйен, председателю Еврокомиссии.
А внутри страны мы должны предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до невыносимого уровня. Для этого сегодня после обеда я созвал чрезвычайное заседание правительства».