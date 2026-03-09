Орбан обвинил Украину в росте цен на нефть 15 9.03.2026, 16:15

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Виктор Орбан

И потребовал отмены санкций против российских энергоносителей.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении заявил, что цены на нефть растут, в частности из-за Украины. Поэтому он призвал Евросоюз приостановить все санкции против российских энергоносителей.

«Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цены на сырую нефть начали стремительно расти и в Венгрии. В этой ситуации введенная Зеленским украинская нефтяная блокада является самой серьезной угрозой уже не только для Венгрии и Словакии, но и для всего Европейского Союза», - отметил премьер Венгрии.

Орбан заявил, что «для преодоления этой опасности нужно принять два решения»:

«Во всей Европе мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные против российских энергоносителей. Сегодня я инициировал это в письме к госпоже Урсуле фон дер Ляйен, председателю Еврокомиссии.

А внутри страны мы должны предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до невыносимого уровня. Для этого сегодня после обеда я созвал чрезвычайное заседание правительства».

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