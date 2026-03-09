Как Европа может противостоять сотрудничеству Китая и России 2 9.03.2026, 16:25

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Фото: Getty Images

Пекин обеспечивает до 80% компонентов для российского военпрома.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай стал одним из ключевых внешних игроков, поддерживающих российскую экономику военного времени. Пекин поставляет Москве товары двойного назначения — включая микроэлектронику и компоненты для беспилотников, — а также расширяет энергетическое сотрудничество, которое приносит России значительные доходы. В ответ Москва все активнее поддерживает позицию Пекина по Тайваню, пишет Европейский совет по международным отношениям (перевод — сайт Charter97.org).

Российские власти — включая Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова — в последние годы неоднократно подтверждали поддержку территориальной целостности Китая. Эксперты отмечают, что после 2022 года эта риторика стала более жесткой и системной.

По данным западных исследований, доля Китая в импорте товаров двойного назначения в Россию выросла с примерно 30% в 2021 году до около 66% в 2023-м. Кроме того, Пекин обеспечивает до 80% компонентов, используемых в производстве российского вооружения.

Поставки часто осуществляются через посредников и третьи страны, что усложняет контроль за санкциями. В обмен Москва активно поддерживает дипломатическую позицию Пекина по Тайваню, включая трактовку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №2758 как подтверждения китайского суверенитета над островом.

Европейские политики предупреждают, что сотрудничество Москвы и Пекина усиливает давление на международный порядок и связывает безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Эксперты считают, что Европейский союз должен усилить санкции против компаний, участвующих в поставках для российской военной промышленности, ужесточить контроль за обходом ограничений и продолжать дипломатическую поддержку статуса-кво вокруг Тайваня.

По их мнению, без активных действий подобное стратегическое сотрудничество может продлить войну в Украине и усилить риск новых конфликтов в других регионах мира.

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