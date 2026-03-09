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В Минске продают студию с ремонтом дешевле $35 тысяч

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  • 9.03.2026, 16:32
  • 6,040
В Минске продают студию с ремонтом дешевле $35 тысяч

В чем подвох?

Эта студия в Чижовке — самая дешевая из всех, что продаются сейчас в Минске. В ней сделан ремонт — проведены новые коммуникации, электропроводка, вентиляция. Но есть нюансы, пишет Realt.

Девятиэтажная панелька 1977 года находится по адресу Уборевича, 148 корпус 2. Это Чижовка-2 рядом с проездом Голодеда возле МКАД.

До автобусной остановки — меньше 200 метров.

Помещение находится на первом этаже. Вход — из подъезда. Общая площадь — 11,8 квадрата.

Здесь установлена небольшая кухня и стоит ковер. На кухне есть портативная электроплита. Подключена стиральная машина. Организован отдельный санузел — душевая и унитаз. На полу везде лежит плитка. Проведено оптоволокно.

В агентстве, которое занимается продажей, обещают при необходимости помочь вывести помещение в жилой фонд. Пока это административное помещение, прописаться здесь не получится.

Но вот использовать для себя или сдавать в аренду можно. Сейчас квартиру-офис сдают за 250 долларов в месяц.

Цена студии — 34 900 долларов, а квадрата — 2 958 долларов.

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