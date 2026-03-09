БелЖД высказалась о поездах между Беларусью и Польшей 4 9.03.2026, 16:48

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Стоит ли ждать возобновления железнодорожного сообщения?

Белорусская железная дорога не планирует возобновлять движение пассажирских поездов через белорусско-польскую границу. Об этом в контакт-центре БЧ сообщили журналистке «Белсата».

«На данный момент в контакт-центр Белорусской железной дороги информации о назначении поездов в сообщении с Польшей не поступало», — приводит «Белсат» ответ Белорусской железной дороги.

В контакт-центре БЧ рекомендовали отслеживать актуальную информацию на официальном сайте pass.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или обращаться в контакт-центр Белорусской железной дороги на номер 105. Пассажиры, находящиеся за пределами Беларуси, могут сделать это по телефону (+375 222) 39 25 47.

Пассажирское железнодорожное движение между Польшей и Беларусью прекратилось в марте 2020 года. Сначала на это повлияла пандемия коронавируса, а потом — санкции против режима Лукашенко. Сейчас представители польского руководства одним из главных препятствий для восстановления пассажирского движения через границу называют угрозу нелегальной миграции.

Тем не менее в белорусских официальных СМИ периодически появляются сведения о каких-то переговорах и даже называются даты, когда пассажирское движение через границу будет возобновлено. Польская сторона опровергала эти заявления.

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