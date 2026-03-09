Украина получила 11 запросов о защите от «Шахедов» от США, Европы и соседей Ирана

Украина получила 11 запросов о защите от «Шахедов» от США, Европы и соседей Ирана3
- 9.03.2026, 16:51
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На часть запросов Киев уже ответил конкретными решениями и поддержкой.
По состоянию на сейчас есть 11 запросов от стран — соседей Ирана, Европы и США, о поддержке в противодействии иранским «Шахедам» и другим подобным вызовам.
Об этом в понедельник, 9 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ (радиоэлектронной борьбы — ред.), тренировке», — заявил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что страна готова положительно реагировать на запросы тех, кто помогает защищать жизнь украинцев и независимость его страны.
«На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой», — уточнил Владимир Зеленский.
По его словам, Совет национальной безопасности (СНБО), Генеральный штаб и Силы обороны определят, на какие еще запросы Украина может отреагировать одобрительно. Так, чтобы это не снизило собственные возможности защищаться, подчеркнул украинский лидер.
«Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и надо работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент напомнил, что страна давно предлагает партнерам обновить и усилить совместные возможности защищать жизнь.