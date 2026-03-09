За сутки Украина запустила рекордное количество дронов по России
- 9.03.2026, 17:06
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Наиболее интенсивно дроны атаковали Брянскую область и оккупированный Крым.
Минобороны России заявило, что российские военные за сутки «сбили 754 дрона», которые запустили с территории Украины. Издание «Милитарный» оценило, что это наибольшее количество беспилотников, которые атаковали территорию России и оккупированный Крым.
Наиболее интенсивно дроны атаковали Брянскую область (235 БпЛА), Краснодарский край (61 БпЛА), Тульскую область (48 БпЛА), Белгородскую область (41 БпЛА) и оккупированный Крым (78 дронов).
Это стало новым рекордом по количеству атак на территорию России, что может свидетельствовать о значительном наращивании производства беспилотников для Сил обороны Украины.