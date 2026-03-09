Министры экономики ЕС обсудят разблокирование 90 млрд евро для Украины 2 9.03.2026, 17:13

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Встреча состоится 10 марта.

Европейские министры обсудят вопрос разблокирования предоставления Украине займа Евросоюза в размере 90 млрд евро. Об этом сообщил один из топ-дипломатов ЕС на условиях анонимности, пишет «Украинская правда».

«Ожидаю, что этот вопрос (о 90 млрд для Украины. – Ред.), хотя его и нет в повестке дня, будет обсуждаться завтра в контексте рассмотрения пункта об агрессии России против Украины. Некоторые делегации должны поднять этот вопрос и важность достижения согласия как можно скорее», - отметил топ-дипломат.

Кроме того, он выразил надежду, что вопрос предоставления Украине 90 млрд евро в 2026-27 годах может быть одобрен еще до заседания Европейского совета (19-20 марта).

«Нам нужно, чтобы одно государство сняло свое предостережение относительно соглашения, которое уже должно было быть должным образом выполнено, чтобы мы могли осуществить первый транш в апреле», – подчеркнул собеседник.

По его словам, министры обсудят другие направления поддержки Украины со стороны ЕС и международного сообщества в этом году, которые Украина может оперативно получить уже в апреле 2026 года. Речь идет, в частности, о новой четырехлетней программе расширенного финансирования МВФ для Украины и выплатах следующих траншей механизмов Extraordinary Revenue Acceleration от государств G7 и Ukraine facility.

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