В центре Минска девушка гуляла по проезжей части

В центре Минска девушка гуляла по проезжей части25
- 9.03.2026, 17:20
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Чем все закончилось?
В социальные сети попало видео из центра Минска, где прямо по проезжей части невозмутимо шла девушка. Ее «перфоманс» обернулся затруднением движения на дороге.
Инцидент произошел вечером 8 марта. Нарушительница шла по разделительной полосе вдоль проезжей части улицы Козлова в сторону проспекта Независимости. Внешне она была одета прилично, но при этом на вопросы и замечания автора ролика огрызалась, грубила и нецензурно выражалась.
«Прогулка» девушки длилась недолго — ее довольно быстро задержали сотрудники милиции. Рядом произошел еще один инцидент с другой девушкой и молодым человеком, который бросился бежать от милиционеров. В комментариях к видео предположили, что девушка может быть психически нездорова, либо была в сговоре с парой других нарушителей. По одной из версий, они могли снимать вирусный ролик для соцсетей.
Дальнейшее развитие событий неизвестно, но такие выходки для самой нарушительницы могут обернуться штрафом от 225 до 900 рублей.