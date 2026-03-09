Путин потерпел крах на Ближнем Востоке 9.03.2026, 17:24

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Кремль не может больше проецировать силу в регионе.

Позиции России на Ближнем Востоке заметно ослабли, что свидетельствует о сокращении ее стратегического влияния в регионе. После падения режима сирийского президента Башара Асада и его бегства в Москву Кремлю удалось сохранить лишь незначительное военное присутствие. Недавно российские войска покинули аэропорт Камишли на северо-востоке Сирии под давлением курдских сил, пишет Globsec (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодняшнее сирийское руководство стремится к более сбалансированной внешней политике, а перспективы сохранения российского влияния в стране остаются неопределенными. Между тем Сирия играет ключевую роль для военной логистики России. Военно-морская база в Тартусе обеспечивает присутствие в Средиземном море, а авиабаза Хмеймим служит важным транзитным узлом для операций в Африке. Через нее проходят самолеты, поддерживающие российские миссии в Мали, Центральноафриканской Республике, Нигере и Буркина-Фасо. Потеря этих объектов серьезно осложнила бы способность Москвы поддерживать свое влияние на африканском направлении.

Еще одним показателем ослабления позиций Кремля стала ситуация вокруг Ирана. Несмотря на сотрудничество Москвы и Тегерана после 2022 года, их отношения остаются прагматичными. Когда Иран столкнулся с прямым военным давлением со стороны США и ударами со стороны Израиля, Россия не оказала значительной поддержки.

Сообщается, что Тегеран даже обращался к Москве с просьбой применить системы ПВО и радиоэлектронной борьбы на российских базах в Сирии, однако Кремль предпочел не вмешиваться.

Эксперты отмечают, что такая осторожность демонстрирует пределы российской внешней политики, Москва все чаще извлекает выгоду из партнерств, но не готова брать на себя обязательства по защите союзников, что свидетельствует о значительном падении ее глобального влияния.

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