В лесах Беларуси усиливают контроль20
- 9.03.2026, 17:39
- 6,656
Грибников и туристов будут фиксировать камеры наблюдения.
В Министерстве лесного хозяйства Беларуси 9 марта сообщили, что в некоторых лесхозах Брестчины и Гродненщины официально открыли пожароопасный сезон. В прошедшие выходные лесники вышли в усиленные дежурства.
Все из-за высокой угрозы возникновения лесных пожаров. Усиленные дежурства уже начали Брестский, Малоритский, Кобринский и Пружанский лесхозы.
По словам консультанта управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексея Бойко, южные лесхозы Беларуси объявят о начале пожароопасного сезона до середины марта, остальные – не позже конца первого весеннего месяца.
В лесах Беларуси усиливают контроль
Грибников и туристов будут фиксировать камеры наблюдения.
В Министерстве лесного хозяйства Беларуси 9 марта (сообщили https://t.me/minleshoz/23434), что в некоторых лесхозах Брестчины и Гродненщины официально открыли пожароопасный сезон. В прошедшие выходные лесники вышли в усиленные дежурства.
Все из-за высокой угрозы возникновения лесных пожаров. Усиленные дежурства уже начали Брестский, Малоритский, Кобринский и Пружанский лесхозы.
По словам консультанта управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексея Бойко, южные лесхозы Беларуси объявят о начале пожароопасного сезона до середины марта, остальные – не позже конца первого весеннего месяца.
В лесах установлены камеры
При начале пожароопасного сезона дежурства организовывают как в будни, так и в выходные. В помощь работникам лесхозов – камеры автоматизированной системы видеонаблюдения.
И если кто-то уже решит пойти в лес за грибами или с другой целью, то он может как раз попасть на камеры.
Между тем по состоянию на день 9 марта карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси вся зеленая. То есть во всех районах посещение лесов разрешено.
При начале пожароопасного сезона дежурства организовывают как в будни, так и в выходные. В помощь работникам лесхозов – камеры автоматизированной системы видеонаблюдения.
И если кто-то уже решит пойти в лес за грибами или с другой целью, то он может как раз попасть на камеры.
Между тем по состоянию на день 9 марта карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси вся зеленая. То есть во всех районах посещение лесов разрешено.