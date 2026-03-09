В лесах Беларуси усиливают контроль 20 9.03.2026, 17:39

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Грибников и туристов будут фиксировать камеры наблюдения.

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси 9 марта сообщили, что в некоторых лесхозах Брестчины и Гродненщины официально открыли пожароопасный сезон. В прошедшие выходные лесники вышли в усиленные дежурства.

Все из-за высокой угрозы возникновения лесных пожаров. Усиленные дежурства уже начали Брестский, Малоритский, Кобринский и Пружанский лесхозы.

По словам консультанта управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексея Бойко, южные лесхозы Беларуси объявят о начале пожароопасного сезона до середины марта, остальные – не позже конца первого весеннего месяца.

В лесах Беларуси усиливают контроль

Грибников и туристов будут фиксировать камеры наблюдения.

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси 9 марта (сообщили https://t.me/minleshoz/23434), что в некоторых лесхозах Брестчины и Гродненщины официально открыли пожароопасный сезон. В прошедшие выходные лесники вышли в усиленные дежурства.

Все из-за высокой угрозы возникновения лесных пожаров. Усиленные дежурства уже начали Брестский, Малоритский, Кобринский и Пружанский лесхозы.

По словам консультанта управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексея Бойко, южные лесхозы Беларуси объявят о начале пожароопасного сезона до середины марта, остальные – не позже конца первого весеннего месяца.

В лесах установлены камеры

При начале пожароопасного сезона дежурства организовывают как в будни, так и в выходные. В помощь работникам лесхозов – камеры автоматизированной системы видеонаблюдения.

И если кто-то уже решит пойти в лес за грибами или с другой целью, то он может как раз попасть на камеры.

Между тем по состоянию на день 9 марта карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси вся зеленая. То есть во всех районах посещение лесов разрешено.

При начале пожароопасного сезона дежурства организовывают как в будни, так и в выходные. В помощь работникам лесхозов – камеры автоматизированной системы видеонаблюдения.

И если кто-то уже решит пойти в лес за грибами или с другой целью, то он может как раз попасть на камеры.

Между тем по состоянию на день 9 марта карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси вся зеленая. То есть во всех районах посещение лесов разрешено.

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