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Реальная «дыра» в бюджете РФ превысила 8 триллионов рублей

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  • 9.03.2026, 18:03
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Реальная «дыра» в бюджете РФ превысила 8 триллионов рублей

К такому выводу пришла немецкая разведка.

Российские власти пытаются скрыть реальный размер дефицита федерального бюджета, который тратит каждый третий рубль на войну, а в прошлом году столкнулся с существенным недобором нефтегазовых доходов. К такому выводу пришла Федеральная разведывательная служба Германии (BND) по итогам анализа бюджетных данных за прошлый года, сообщает The Moscow Times.

По оценкам BND, реальная «дыра» в казне достигла 8,01 трлн рублей вместо 5,65 трлн, о которых отчитался Минфин. По сравнению с 2024 годом дефицит бюджета РФ, таким образом, мог увеличиться на 130%, а изначальный план Минфина (1,2 трлн рублей) мог превысить почти в 7 раз.

«Разведывательные данные говорят о том, что дефицит федерального бюджета за 2025 года был на 41,8% выше, чем официально сообщалось, и составил 3,7% (вместо 2,6% в отчете Минфина — ТМТ)», — пишет BND. Россия пытается скрыть «болезненные потери с помощью приукрашенных цифр», в то время как почти все секторы экономики демонстрируют снижение, достоверность государственной статистики ухудшается, говорится в релизе немецкой разведки.

«Креативная бухгалтерия» от Минфина заключается в том, что часть дефицита федерального бюджета, по всей видимости, была списана на другие государственные бюджеты, объясняет Янис Клюге, эксперт германского Института проблем международной безопасности.

Речь идет о бюджетах регионов и внебюджетных фондов — Соцфонда (бывший Пенсионный) и фонда ОМС. Их дефициты подскочили до рекордов — 1,5 трлн рублей в субъектов и 1,2 трлн рублей у Соцфонда, обращает внимание экономист Виктор Тунев. Например, Соцфонд получил на 2,2 трлн рублей меньше трансферта из федеральной казны, объясняет он.

Общий дефицит консолидированного бюджета РФ достиг рекордных 8,3 трлн рублей: напоминает Тунев. Чтобы залатать эту «дыру», Минфин занял 7 трлн рублей на рынке госдолга и еще 2 трлн забрал из ФНБ — это позволило покрыть дефицит и рассчитаться по процентным платежам по долгу, указывает эксперт.

Бюджет-2026 правительство сверстало с дефицитом 3,8 трлн рублей, но уже к концу февраля «дыра» достигла 3,2 трлн, согласно оценкам Альфа-банка. Нефтегазовые доходы после падения на четверть в прошлом году сократились еще почти вдвое и составляли в среднем около 400 млрд рублей в месяц в январе–феврале.

Впрочем, текущий контекст высоких цен на нефть дает надежду на восполнение потока сырьевых доходов бюджета, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: цена сорта Urals, падавшая до $40 за баррель, подскочила до $70 из-за войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива, парализовавшего нефтяную торговлю на Ближнем Востоке.

При средней цене Urals $50-60 нефтегазовые доходы в марте могут увеличиться до 800-900 млрд рублей, то есть примерно вдвое относительно уровней начала года, прогнозирует Альфа-банк.

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